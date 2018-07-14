Mehmetçik Vakfından Çanakkale'ye kültür gezisi

ÇANAKKALE (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfının düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin değişik illerinden 70 şehit ve gazi asker çocuğu, Çanakkale'deki tarihi mekanları gezdi.
Sabah yola çıkan grup, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanına ulaştı. İlk olarak Şehitler Abidesi'ne gelen gruptakiler, uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı. Türk Bahçesi, sembolik şehitlik, Meçhul Asker Anıt Mezarı ve Çanakkale Savaşları'nın kahramanlıklarını anlatan rölyefi ziyaret eden grup, burada şehitler için dua etti.
Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli Albay Mesut Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kültür gezilerinin bu yıl 10'uncusunu düzenlediklerini belirtti.
Bu yılki kültür gezisine yurdun dört bir yanından gelen 70 öğrenci ile 9 Temmuz'da Ankara'dan başladıklarını anlatan Genç, "İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret ettik. Öğrenciler vakfımız ile ilgili bilgilendirildi. Eskişehir ve Bursa gezimizin ardından Çanakkale'ye geldik. Şu anda Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'ndaki ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kültür gezimize ülkemizin çeşitli illerinden şehit erbaş ve erlerimizin üniversitede okuyan çocukları katılmakta." dedi.
Öğrencilerden Beyza Nur Aydın ise "Rehberler eşliğinde buraya gezerek pek çok bilgi edindik. Bilmediğimiz yeni bilgiler edindik. Buranın duygu yoğunluğu hepimizi çok etkiledi. Burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Atalarımızın yaşadıklarını dinlemek bizi sorumluluklarımız konusunda daha fazla bilinçlendirdi. İyi ki buraya geldik." ifadelerini kullandı.
Emre Nurbay Öztürk de arkadaşlarıyla geldikleri bu mekanda bulunmanın çok güzel duygular yaşattığını ifade etti. Öztürk, "TSK Mehmetçik Vakfına bu duyguları bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Onların bizlere bıraktıkları bu toprakları sonuna kadar savunacağız. Gençler olarak sahip çıkacağız." diye konuştu.
Kafile yarın Troya Antik Kenti'ni ziyaret ettikten sonra Çanakkale'deki gezi programını tamamlayacak.
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