Mehmetçik Vakfı'ndan minik öğrencilere teşekkür

"Vatanımızın ve ulusumuzun güvenliği, huzuru ve refahı için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamayı, çocuklarını üniversite seviyesi dahil okutmayı gaye edinen, gücünü yüce milletimizin üstün insanlık ve yardımlaşma duygusundan alan Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na, Zonguldak Yayla Ortaokulu adına yaptığınız 8 bin 6 lira bağışınızla önemli katkıda bulundunuz. Bu yüce davranışınız dolayısıyla Mehmetçiklerimiz adına şükranlarımı ve saygılarımı sunarım."

Okul Müdürü Ahmet Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiklerin Afrin'de verdikleri mücadeleye okul olarak destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Çocukların düzenledikleri kampanyadan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bozdemir, "Çocuklar 6 günlük süre içerisinde harçlıklarından biriktirerek 8 bin 6 lira topladılar. Bunu Mehmetçik Vakfı'mızın hesabına yatırdık. Makbuzunu okulun çeşitli bölümlerine astık. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim. Maddi ve manevi olarak bizler her zaman ordumuzun, devletimizin yanındayız. Onlar orada savaşıyorlar ama bizler onları dualarımızla destekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yaren Yıldırım da kendileri için canlarını ortaya koyan Mehmetçiklere destek olmak istediklerini anlatarak, "Bütün arkadaşlarım bu kampanyaya özveriyle katıldılar. Teşekkür belgesi gönderildiği için çok mutluyuz. Onlara yardım edebildiysek ne mutlu bize. Umarım diğer öğrencilere de örnek olabilmişizdir." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Samet Kara ise kampanyayı başlattıkları andan itibaren destek gördüklerini ifade ederek, her zaman Mehmetçik'in yanında olduklarını dile getirdi.