Mehmetçik Vakfından şehitler için mevlit

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından cuma namazı öncesi şehitler için mevlit okutuldu.

Mehmetçik Vakfı, cuma namazı öncesi, vatanın bütünlüğü ve ulusun güvenliği uğruna canlarını hiçe sayan şehitler için genel müdürlük ve temsilciliklerinin bulunduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Bursa ve Erzurum illerinde mevlit merasimi düzenledi.

Bu kapsamda TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği tarafından Ulugazi Mahallesi Camisi’nde düzenlenen mevlit hakkında açıklamalarda bulunan TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi E. Alb. Bülent Uzun, “103 yıl önce ataları Çanakkale’de vatan, millet ve namus uğruna şehit olan Mehmetçik; bugün de yurt içinde ve yurt dışında bölücü terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün, başta ebedi komutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de saygıyla anarken bizlere düşen görev; atalarımızın Çanakkale’de gösterdiği milli birlik ve beraberliği şimdi de tüm dünyaya göstermek ve onlara layık olmak için çalışmaktır. Mehmetçik Vakfımız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehitleri Anma Günü kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Bursa ve Erzurum olmak üzere 7 ilde mevlit programları icra etmiş ve şehitlerimizi dualarla yad etmiştir. Mevlit programlarına vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermiştir” dedi.