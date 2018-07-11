ESKİŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisi kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinden 71 şehit ve gazi askerin çocukları, Eskişehir'deki tarihi mekanları gezdi.
Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürü emekli albay Mesut Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakım ve öğrenim yardımı alan şehit ve gazi asker çocuklarına yönelik, 2009 yılında başlatılan kültür gezilerinin bu yılki bölümünün Anıtkabir'den başladığını ve 20 Temmuz'da tamamlanacağını belirtti.
Eskişehir'in ardından proje kapsamında, Bursa, Çanakkale-Gelibolu, İstanbul ve Bolu'da da ziyaret programları yapılacağını anlatan Genç, "2018 yılı kültür gezisi kapsamında Eskişehir'e geldik. Bu kültür gezilerinin 10'uncusunu düzenliyoruz. Yurdun dört bir yanından, 81 ilden bu yıl 71 öğrencimiz geziye katıldı. Öğrencilerimiz vakfımızdan öğrenim yardımı alan üniversite düzeyi arkadaşlarımız." dedi.
- Öğrenci Bayram: "Ortak kaderlerimiz, acılarımız var"
Ağrı'dan gelen Rabia Bayram da geziye ikinci kez katıldığını belirtti.
Bayram, burada her şeyden önce bir gönül bağı kurduklarını, bunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:
"Çünkü ortak kaderlerimiz, acılarımız var. Bu bizi bağlıyor. Gittiğimiz yerlerde tarihi yerleri geziyoruz. Yeni kültürler tanıyoruz. Bize ecdadımızın bilinci aşılanıyor. Anıtkabir'i ziyaret ettik, bu benim için çok iyi oldu. Bu gezilerin ardından arkadaşlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. 'Geziler bitti, ayrıldık' diye bir şey yok. Şu an benim yakın çevremin hepsi Mehmetçik Vakfından tanıdığım arkadaşlarımla dolu. Birbirimizin iyi ve kötü gününde yanında olmaya çalışıyoruz. Ailelerimiz, yakınlarımız tanışıyor. Eğlenceli bir gezi oluyor."
Kafilede yer alan gençler, Odunpazarı bölgesinde bulunan tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti, yerli ve yabancı 160 tanınmış kişinin heykelinin bulunduğu Balmumu Müzesi'ni gezdi.
Sazova Parkı'nı da ziyaret eden gençler, daha sonra Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda tekne gezintisine katıldı.
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