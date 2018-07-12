"70 öğrenci, TSK Mehmetçik Vakfından yardım alan şehit ve gazi erbaş ile erlerin üniversite düzeyinde öğrenim gören çocuklarıdır. Bursa'da tarihi mekanları geziyoruz. Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi, Yeşil Türbe, Ulucami ve Emirsultan Camisi'ni ziyaret ettik. Daha sonra kıymetli bağışçımız Zeki Müren'i kabri başında anacağız. Son olarak Uludağ'a çıkarak oradaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yarın Uludağ'dan Çanakkale'ye geçeceğiz."

Yurdun dört bir yanından 70 öğrencinin Bursa'ya geldiğini belirten Genç, şöyle konuştu:

Genç, bakım ve öğrenim yardımı alan şehit ve gazi asker çocuklarına yönelik, 2009 yılında başlatılan kültür gezilerinin bu yılki bölümünün, 9 Temmuz'da Anıtkabir'den başladığını ve 20 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

- Yıldırım: "Türkiye'nin dört bir tarafından katılıyoruz"

İstanbul'dan gelen Hatice Çakır ise geziye ilk kez katıldığını belirtti.

Çakır, daha önceden de kültür gezilerine davet geldiğini ama kimseyi tanımadığı için katılmadığını ifade ederek, "İyi ki gelmişim. Programlar çok güzel geçti. Kültür gezilerinin güzel yanlarından birisi de yalnız olmadığımızı fark ediyoruz. Hiç görmediğimiz yerleri gördük. Tekrar gelmeyi isterim." dedi.

Malatya'dan geziye katılan Hasan Yıldırım ise, "Mehmetçik Vakfı'nın düzenlediği kültür gezisine ikinci defa katılıyorum. Daha önce Bursa'ya gelmemiştim. Gezinin güzel tarafı bu. Maddi sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin tüm illerini gezemiyorduk. Türkiye'nin dört bir tarafından katılıyoruz. Gezi sayesinde Türkiye'nin güzelliklerini daha rahat görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

