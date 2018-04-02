Mehmetçik ve AFAD Afrinlilere insani yardım malzemesi dağıttı

Mehmetçik ve AFAD tarafından Afrin halkına insani yardım malzemesi dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’in Kulti, Medaye ve Satuk köylerinde Mehmetçik ve AFAD ekipleri tarafından halka insani yardım malzemesi yardımında bulunulduğunu açıkladı.