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Mehmetçik ve özel harekat polislerine özel bıçak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:02 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik ve özel harekat polislerine Sivas’tan özel yapım bıçaklar gönderiliyor.Sivas’ta Buğday pazar içerisinde babadan kalma bıçakçılık mesleğini 20 yıldır sürdüren Hüseyin Argut, Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik ve özel harekat polisleri için özel bıçak üretimi yapıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçik ve özel harekat polislerine Sivas’tan özel yapım bıçaklar gönderiliyor.
Sivas’ta Buğday pazar içerisinde babadan kalma bıçakçılık mesleğini 20 yıldır sürdüren Hüseyin Argut, Suriye’nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik ve özel harekat polisleri için özel bıçak üretimi yapıyor. Argut, el işçiliği ile yaptığı bıçaklarda özel malzemeler kullanıyor. Teröristlerin korkulu rüyası olan bıçaklar terörle mücadele de askerin ve özel harekat polislerinin zorlu doğa koşullarında en büyük yardımcısı oluyor.
Selçukluya başkentlik yapmış, Osmanlı’ya kılıç üretmiş Sivas’tan İslam’ın son ordusu polis özel harekat ve Mehmetçik için özel bıçaklar ürettiklerini belirten bıçak ustası Hüseyin Argut, "Bıçaklarımızı tamamen askere ve polislerimize uygun yapmaya çalışıyoruz. Yani zor doğa koşullarında onlarla beraber çalışacak şekilde olsun diye saplarını lamine dediğimiz özel bir malzeme kullanarak yapıyoruz. Çeliklerini makas çeliği ve Alman grubu çeliklerden yapıyoruz. Bıçaklarımız da onlara hitap eden belli başlı özellikler bulundurmak zorundayız. Bunlardan birincisi saldırma özelliği olduğu için delici bir taşlama ve peşinde oluk ve onların normal koşullarda işlerini görecekleri piramit bir testere ekliyoruz. Bu tasarım tamamen bize ait ve onların talepleri doğrultusunda bir model. Şuan da Afrin’de görev yapan polis ve asker arkadaşlarımıza yolladık. Onlarda kullandılar ve memnun kaldılar. 30-40 civarında da özel üretim bıçak yaptık. Hatta resimleri ile de bize selam gönderdiler. Kullandıkları bıçaklardan memnunlar çünkü biz fabrikasyon bıçak yapmıyoruz. Komple el yapımı olduğu için ince detaylarına girerek, zor doğa koşullarında ne şartlarda kullanacaklarını bildiğimiz için yaptığımız bıçaklardan memnun kaldılar. Sürekli de siparişler almaya da devam ediyoruz ve yapmaya devam ediyoruz." dedi.

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