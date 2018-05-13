Öğretmen ve velilerden oluşan anneler, komutanlıkta görevli tüm askerlere hediyeler verdi. Ayrıca komutanlığa su sebili hediye edildi.

Aldoğan, "Gesi Bağları" ve "Can bedenden çıkmayınca" türkülerini seslendirdi. Askerler, canlı müzik eşliğinde öğretmen ve veli annelerin hazırladığı kahvaltıyı yaptı.

Askerlerle aynı masaya oturan öğretmen ve veliler, onlarla sohbet etti. Öğretmenlerden oluşan orkestra, asker annelerinin sevdiği türküleri çaldı. Duygusal anların yaşandığı kahvaltıda, zaman zaman öğretmen anneler gözyaşlarını tutamadı.

İlçedeki okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği üyelerinden oluşan anneler, Anneler Günü için evlerinde hazırladıkları, börek, kurabiye, kek ve sarmaları, İlçe Jandarma Komutanlığına getirerek, burada askerlere kahvaltı masası düzenledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, öğretmen ve veli anneler, Anneler Günü dolayısıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığındaki askerler için kahvaltı hazırladı.

Kaymakam Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Annelerinden uzaktaki Mehmetçik'imizin anne hasretini gidermek için Marmarisli anneler, öğretmen anneler çok güzel ve anlamlı etkinliğe imza attı. Mehmetçik'imizin anneleri yanlarında değil ama Marmarisli anneler onların yanında." dedi.

Aldoğan da börek, kurabiye, kek ve sarmaları öğretmen anne ve okul aile birliği velilerinin yaptığını aktararak, "Mehmetçik'imize sanki anne evinde uyanmış gibi hissettirelim istedik. İnşallah onlara bu duyguyu yaşatmışızdır. Kahraman vatan evlatlarımızın anne hasretini gidermeye çalıştık." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya ise öğretmen anne ve velilere teşekkür etti.

Er Sinan Kesik de kendilerini yalnız bırakmayan annelere teşekkür ederek, "Anne kahvaltısı gibiydi. Annemin kahvaltı masası gibiydi. Annemin evi gibiydi." ifadelerini kullandı.

