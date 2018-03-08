HABER

Mehmetçik'e bin 500 mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:36 | Son Güncelleme

Elazığ'da düzenlenen "Askerime Mektubum Var" kampanyası kapsamında öğrenciler ile vatandaşların yazdığı bin 500 mektup Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere gönderilecek

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen "Askerime Mektubum Var" kampanyası kapsamında öğrenciler ile vatandaşların yazdığı bin 500 mektup, Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere gönderilecek.

Anadolu Realist Gençlik Derneği ve Genç Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğince Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek amacıyla mektup kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık bir hafta süren ve Fırat Üniversitesi Kampüsü girişi ile Öğretmenevi önünde kurulan standlarda öğrenciler ve vatandaşların yazdığı bin 500 mektup, harekatta görev yapan Mehmetçik'e gönderilecek.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği Genel Başkanı ve Genç ASKON Elazığ Şubesi Başkanı Erhan Eğit, sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Afrin'de terör gruplarına karşı mücadele eden Mehmetçik'e moral vermek amacıyla mektup kampanyası başlattıklarını söyledi.

- "Minnetimizi aktardık"

Kampanyaya üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eğit, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu Afrin'deki kahraman ordumuz çok iyi bir şekilde gösteriyor. Bilsinler ki sadece Elazığ halkı değil, 81 milyonun kalbi onların yürekleri ile beraber atıyor. Her gün dualarımızda onları anıyoruz. Bu kampanya ile haykırmak istediğimiz duygularımızı, minnetimizi, teşekkürlerimizi temsili de olsa bu cansız sözcüklerle onlara aktardık."

Üniversite öğrencisi Batuhan Aslan da kampanyaya toplumun her kesiminin destek verdiğini dile getirdi. Mehmetçik'in yanında olduklarını vurgulayan Aslan, "Yediden yetmişe çok güzel mektuplar aldık. Özellikle göremeyen kardeşlerimizle birlikte çok güzel mektuplar yazdık, küçük kardeşlerimiz resimler çizdi." dedi.

Öğrenci Yusuf Ölmez de Afrin'deki Mehmetçik için mektup yazdıklarını ancak kelimelerin duygularını anlatmaya yetmeyeceğini belirterek, "Askerlerimizin fiziksel olarak yanında bulunamıyoruz belki ama burada manevi olarak bir şeyler yapmak istedik." dedi.

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
İzmir'de 32 dakika cinayeti!İzmir'de 32 dakika cinayeti!
Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!Ankara'da art arda 2 büyük operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Elazığ mehmetçik mektup

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

Kedicikler yasaklanınca Adnan Oktar aslanlarına kaldı

İlginizi Çekebilir

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Afrin'de keskin nişancı terörist böyle vuruldu!

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Ölümden sonra ne oluyor? İlk kez görüntülendi

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

Bekir Bozdağ'dan son dakika açıklama! 'Yanlış dini bilgiler düzeltilecek'

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

İzmir'deki otel yangınında çarpıcı detay!

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Bomba iddia! "Muhalefet 'gizli ittifak' yapacak"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi haber bülteni sundu

Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi haber bülteni sundu

AK Parti Marmaris Kadın Kollarından Kadınlar Günü etkinliği

AK Parti Marmaris Kadın Kollarından Kadınlar Günü etkinliği

Ünlü sanatçı Zaliha yıllar sonra ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Zaliha yıllar sonra ortaya çıktı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Burhaniyeli kadınlar kendi yazdıkları tiyatro oyununda oynadı

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

Laos Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Kham-Inh Khıtchadeth, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu takdim etti (Fotoğraflar)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.