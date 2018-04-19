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Mehmetçik'e "İnsanlık Ölmedi" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 00:49 | Son Güncelleme

Radyo Dumlupınar tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanmış hikayelerin kahramanlarının ödüllendirildiği "İnsanlık Ölmedi" özel ödülüne, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulunup sağlık taraması yapan Mehmetçik, layık görüldü - Mehmetçik adına özel ödülü ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ulaştırmak üzere Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir teslim aldı

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) bünyesinde yayın yapan Radyo Dumlupınar tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanmış hikayelerin kahramanlarının ödüllendirildiği "İnsanlık Ölmedi" özel ödülüne, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulunup sağlık taraması yapan Mehmetçik, layık görüldü.

İnsanlığa moral veren, insanlığa hizmet amacı güden fahri yaşanmışlıkların, tüm insanlığa örnek ve moral olması amacıyla Radyo Dumlupınar tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İnsanlık Ölmedi Ödülleri Projesi"ne Türkiye genelinden yaklaşık 300 başvuru yapıldı.

Oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Eskişehir ve Kütahya'da yaşanmış 9 hikaye, "İnsanlık Ölmedi" ödülüne layık görüldü. Projenin özel ödülünün ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin'de halka gıda yardımında bulunup sağlık taraması yapan Mehmetçik'e verilmesi uygun görüldü.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, "İnsanlık Ölmedi" ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Mehmetçik adına özel ödülü ise Türk Silahlı Kuvvetlerine ulaştırmak üzere Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir teslim aldı.

Vali Nayir, burada yaptığı konuşmada, projede yer alan bütün ekibin oldukça önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

"İnsanlık ölmedi" dedirtmenin herbir insan için mümkün olan bir fırsat olduğunu vurgulayan Nayir, şöyle konuştu:

"İnşallah insanlığımızı unutmadan, 'insanlık ölmedi' dedirtecek bir hayat hepimize nasip olur. İnsanlığın öldüğü yerde de birilerinin nasıl hayatta kaldığının da hiçbir önemi yok. Bizler bu dünyayı bize emanet edildiği şekilde, ilim, irfan sahiplerinin bize öğrettiği şekilde, 'insanlık ölmedi' bir tarzda yaşamamız ve yaşatmamız lazım. Ben burada ödül alacak olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projeyle de Kütahya'dan dünyaya önemli bir mesaj verildiğini belirtmek istiyorum."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de üniversitenin düzenlediği organizasyonla güzel insanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını dile getirerek, "İnsanlığın ölmediğini bu necip millet var oldukça da ölmeyeceğini, örneklerini çoğaltarak devam ettireceğini, burada bu gece hep beraber olmak için böyle bir tören düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda 'İnsanlık Ölmedi Ödülleri' törenlerinin ulusal ve uluslararası boyuta taşınacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, ödüle layık görülen hikayelerin okunmasının ardından sona erdi.

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