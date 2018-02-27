AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin savunma sanayindeki icraatlarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti icraata dönüştürülmemiş olsaydı, Türkiye, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunu gerçekleştirme konusunda o kadar rahat olamazdı." dedi.

Sincan Belediyesince Sincan Spor Salonu'nda, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla "Sincan'dan Kahraman Mehmetçiklerimize Selam ve Dua Gecesi" programı düzenlendi.

Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsının, politikasının ve vizyonunun yerli ve yabancı düşmanların hedefinde olduğunu söyleyen Yazıcı, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.' sözü hem 15 Temmuz'da hem de bugün Afrin olaylarında tebarüz ediyor. Milletin şahsında canlılığını koruyor." ifadesini kullandı.

AK Parti hükümetlerinde gerçekleşen savunma sanayi projelerine değinen Yazıcı, "Hükümetlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ordumuza bu kazanımları sağlayamamış, bu öngörü içerisinde olamamış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyeti icraata dönüştürülmemiş olsaydı, Türkiye, Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonunu gerçekleştirme konusunda o kadar rahat olamazdı. Bunların kıymetini bilelim. Bunları takdir edelim." diye konuştu.