Mehmetçikten Afrin'deki sivillere Ramazan pidesi

Afrin’deki siviller için sıcak ekmek yapıp dağıtan Mehmetçik, Ramazan dolayısıyla bu kez Afrin halkına Ramazan pidesi dağıttı. ANKARA (DHA)
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum