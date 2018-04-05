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Mehmetçikten öğrencilere anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:38 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ’Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Faaliyeti’ kapsamında köy okulundaki öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.Muş İl Jandarma Komutanlığınca ’Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Faaliyeti’ kapsamında görevlendirilen Astsubay ve Uzman Jandarma’dan oluşan ekip tarafından merkeze bağlı Nadaslık İlkokulu ziyaret edildi.

Mehmetçikten öğrencilere anlamlı ziyaret

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, ’Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Faaliyeti’ kapsamında köy okulundaki öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı.
Muş İl Jandarma Komutanlığınca ’Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Faaliyeti’ kapsamında görevlendirilen Astsubay ve Uzman Jandarma’dan oluşan ekip tarafından merkeze bağlı Nadaslık İlkokulu ziyaret edildi. Burada öğrencilerin karşıladığı Mehmetçikler, onlara jandarma hakkında bilgilendirmelerde bulunup, hediye ve jandarma çocuk dergisi dağıttı. Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, çocuklarımız günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü eğitim kurumlarında geçirmekte olup okullarımızda, yakın çevresinde ve okul güzergâhında güvenlik önlemlerinin sistematik bir şekilde alınarak uygulanması, çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması bakımından ayrı bir önem ve önceliğe sahiptir. Bu düşünceler doğrultusunda eğitim gören çocuklarımızın jandarma ile kaynaştırılması ve tanıtımının yapılması sağlanmıştır" denildi.
Mehmetçiklerin yaptığı ziyaret, öğrencilerin ’Jandarma Bizim Her Şeyimiz’ koreografisinin fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Mehmetçikten öğrencilere anlamlı ziyaret

Mehmetçikten öğrencilere anlamlı ziyaret

Mehmetçikten öğrencilere anlamlı ziyaret

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