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Mehmetçik'ten teröristlere mesaj: Hepsinin canını alacağız!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 13:47 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için sınırda hazırlık yapan Türk askeri, gözü yaşlı çocuklar için orada olduklarını söyledi. “Vatan sağolsun” diyen askerler, “Teröristlerin hepsinin canını alacağız” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Afrin sınırında hazırlık yapan Mehmetçik, gözü yaşlı çocuklar için orada olduklarını belirterek “Teröristlerin hepsinin canını alacağız” dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 5'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu birlikleri Afrin'ndeki ilerleyişini sürdürüyor. Operasyona takviye için Türkiye'den de askeri birliklerin Afrin'e geçişi ve fırtına obüslerinin atışları devam ediyor. Hatay'ın Hassa ilçesinde tank, zırhlı personel taşıyıcı ve vinçlerle birlikte sınırdan geçmeye hazırlanan Türk askerleri, teröre karşı önemli mesajlar verdi.

Muhammet isimli Uzman Çavuş, "Vatanımıza, milletimize hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailelerimiz bizi beklemesinler. Ne mutlu Türk'üm diyene. Herkes dua etsin. Allah razı olsun herkesten" diye konuştu.

"Biz elimizden geleni yapıyoruz onlar da bizden dualarını eksik etmesinler"

Yunus isimli asker ise duygularını şöyle ifade etti:

"Gerçekten burada olduğum için mutluyum. Vatan için bir şeyler yapmaktan inan çok gurur duyuyorum. Sonumuz hayırlı olsun. İnşallah kısa zamanda operasyonu tamamlayabiliriz. Ailelerimize çok selam olsun. Onları çok seviyorum. Beklemesinler şimdilik bizi. Biz elimizden geleni yapıyoruz onlar da bizden dualarını eksik etmesinler. Oradaki arkadaşlarıma da Allah sabır, gayret versin. İnşallah muvaffak olacağız. Motivasyonmuz gerçekten yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Zaten gülüyoruz farkındaysanız."

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Emrah isimli asker de "Buradan Türk milletine selam olsun, vatan sağ olsun. Teröristlerin hepsinin canını alacağız" ifadelerini kullandı.

Necati isimli asker ise "Biz sadece ağlayan, gözü yaşlı çocuklar için buradayız" dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
kaç defa yazmak gerek ? "Suriye ye Suriyeliler için Girmiyoruz..TÜRKİYE için Giriyoruz" diye Kaç defa yazmak gerek Netür bir malzeme taşıyorsunuz lan o kafanızın içinde Nerdeyse "AFRİN harekatı Vatana ihanettir " diyeceksiniz Olum ! ABD Köpekliğini bırakın Sizin bu sözleriniz sadece ABD MANDASINI kabul ettiğinizin farklı birifadesidir sadece ABD nin Oyunlarını Bozduğumuz birnada Çıkıpta O şekilde yorumlar yapanlar; AHMAKLIĞIN ötesine çoktan geçmişlerdir Bundan ötesi Vatan hainliğidir
Ne Mutlu Türküm Diyene!Tanrı Türkü Korusun.
Kindar nesilden nerelere geldik, kin ekilmedik yanımız kalmadı, ülkenin de savaşın da bir hukuku vardı, artık yok
@haptse61 senin gibi hainlerin temizliyoruz. aşk afrinde yaşanıyor
Hangi savaşta hukuk gördün geyik...kindar olmusuzds neymisizde..cok istiyosan git koynunda avut teroristi
ŞU KOPAN FIRTINA TÜRK ORDUSUDUR YARABBİ!!SENİN UĞRUNDA ÖLEN ORDU BU DUR YARABBİ!! TA Kİ YÜKSELSİN EZANLARLA MUEYYED NA MIN!! GAALİB ET BU SON ORDUSUDUR İSLAMIN
Alirsiniz???????
ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN....
Sırada münbiö olmalı pkk lılar orda da var.Amerika da orda.Akp nin samimiyet testü menbiç olacaktır.Bopçu mu değil mi göreceğiz.Bu arada din ve mezhepleri kullanarak Türklük düşmanı yapanlara dikkat edin.Tanrı Türkü korusun.Ne Mutlu Türküm Diyene!Atatürk e düşman olan Türke düşmandır.
Bu söylemler insani değil,burda görev yapanlar bir ülkenin adına savaş hukuna bağlı bir şekilde hareket etmeleri gerekir,bir devlet can almaya öldürmeye gidiyoruz dilini kulanmamlıdır.son tek nolojiyle savaşa gidiyoruz amma ırkçı ve kinci dincilik dilini kullanmaktanda kurtulamiyoruz.Burda Türkiye cumhuriyeti devletinin adına ve savaş hukukuna bağlı olarak savaşiyoruz,lütfen bu çetevari dilini devletin içine sokmayın,bunlara böyle bir ortam verilmemelidir.
Çok vahşi bir yorum
Arkanızda öso üzerinizde f16 neden olmasın
esad bunları ezdi işid ezdi öso ezdi şimdi türkiye bunları eziyor rabbimi kandıramazsınız
Ey cahil Emrah asker; bir defa senin bu üslu un küfür ve şirk kokuyor. Can almak ne azrailin işi ne de senin gibi cahilin işidir" Canı veren de alanda ALLAH'dır. Böyle kibir ve şirk dolu göğsünüzle korkarım velderesini boylarsın. İslam askeri Allah için yaşar, Allah için savaşır, Allah için ölür. Bu da gurur, kibir ve riyadan uzak durmak olur.
bu mynet kime hizmet ediyor???
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