BARTIN (AA) - YALÇIN ÇELEN - Bartın'daki bir ortaokulda hayata geçirilen "Küçük Osmanlılar" projesi kapsamında mehter eğitimi alan öğrenciler, kültür mirasına dönüşen ordu bandosu geleneğini sürdürüyor.
Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu Spor Kulübü faaliyetleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca desteklenen projede, bir yandan tarih bilinci aşılanan öğrenciler, aldıkları Osmanlı Türkçesi dersleri sayesinde mehter marşlarını aslından öğrenme imkanı buluyor.
Koordinatörlüğünü Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Şengül'ün üstlendiği çalışmalarda, Osmanlı Türkçesi derslerini öğretmen Yücel Can'dan, müzik eğitimini ise Can Doğan’dan alan ortaokul öğrencilerinden kurulu "Küçük Osmanlılar Mehter Takımı", öğrenci velileri ve çevreden takdir topluyor.
Müdür Yardımcısı Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde küçük öğrencilerin ecdatla bağlantısının kurulduğunu söyledi.
Eğitimlerde öğrencilere müzik dersi ve mehter takımındaki enstrümanların nasıl çalındığının öğretildiğini anlatan Şengül, "Bartın’da mehterin temellerini atmış oluyoruz. Öğrencilerimiz Halk Eğitim Merkezli Osmanlı Türkçesi dersleri aldılar. Mehter marşlarını Osmanlı Türkçesi orijinal metninden okuyup ezberliyorlar. Proje sayesinde öğrencilerimize tarih bilinci aşılamış oluyoruz." diye konuştu.
-"Öğrencilerimiz mehter konusunda donanımlı hale geldi"
Şengül, öğrencilerin mehter marşlarını Osmanlı Türkçesi ile okuyup söylediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bir yıldır bunun üzerine çalışıyorlar. Bu konuda eğitimlerini de tamamlamış oldular. Öğrencilerimiz müzik derslerini Karabük Üniversitesi'nde görevli Can Doğan hocamızdan aldılar. Öğrencilerimiz mehter konusunda donanımlı hale geldi. Projemizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekledi. Bartın Halk Eğitim merkeziyle birlikte üçlü protokol yaptık."
Okulun etkinliklerinde sahne alan öğrencilerin çalışmaları ders dışında yaptıklarını aktaran Şengül, "Hafta sonu ve hafta içi derslerinden sonra öğrencilerimiz eğitimlerini aldı. Bu sayede ders vakitlerini engellememiş olduk." dedi.
Küçük mehteranlardan Eyüphan Kaşukçu ise mehter marşları söylerken sürekli aklının tarihe gittiğini ifade ederek, "Sanki savaştayken önümüzde Ertuğrul Gazi var, birlikte savaşa gidiyormuş gibi duygulanıyorum." ifadesini kullandı.
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