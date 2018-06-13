Eğitimlerde öğrencilere müzik dersi ve mehter takımındaki enstrümanların nasıl çalındığının öğretildiğini anlatan Şengül, "Bartın’da mehterin temellerini atmış oluyoruz. Öğrencilerimiz Halk Eğitim Merkezli Osmanlı Türkçesi dersleri aldılar. Mehter marşlarını Osmanlı Türkçesi orijinal metninden okuyup ezberliyorlar. Proje sayesinde öğrencilerimize tarih bilinci aşılamış oluyoruz." diye konuştu.

Koordinatörlüğünü Okul Müdür Yardımcısı Mustafa Şengül'ün üstlendiği çalışmalarda, Osmanlı Türkçesi derslerini öğretmen Yücel Can'dan, müzik eğitimini ise Can Doğan’dan alan ortaokul öğrencilerinden kurulu "Küçük Osmanlılar Mehter Takımı", öğrenci velileri ve çevreden takdir topluyor.

-"Öğrencilerimiz mehter konusunda donanımlı hale geldi"

Şengül, öğrencilerin mehter marşlarını Osmanlı Türkçesi ile okuyup söylediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıldır bunun üzerine çalışıyorlar. Bu konuda eğitimlerini de tamamlamış oldular. Öğrencilerimiz müzik derslerini Karabük Üniversitesi'nde görevli Can Doğan hocamızdan aldılar. Öğrencilerimiz mehter konusunda donanımlı hale geldi. Projemizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı destekledi. Bartın Halk Eğitim merkeziyle birlikte üçlü protokol yaptık."

Okulun etkinliklerinde sahne alan öğrencilerin çalışmaları ders dışında yaptıklarını aktaran Şengül, "Hafta sonu ve hafta içi derslerinden sonra öğrencilerimiz eğitimlerini aldı. Bu sayede ders vakitlerini engellememiş olduk." dedi.

Küçük mehteranlardan Eyüphan Kaşukçu ise mehter marşları söylerken sürekli aklının tarihe gittiğini ifade ederek, "Sanki savaştayken önümüzde Ertuğrul Gazi var, birlikte savaşa gidiyormuş gibi duygulanıyorum." ifadesini kullandı.

