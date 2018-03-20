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Mehter takımı eşliğinde sürpriz doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Osman Konak için 65’inci yaş gününde yurt dışından gelen kızı tarafından mehter takımlı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Uzun yıllardır İsviçre’de yaşayan İsmihan İpek Konak, babasının yeni yaşını kutlamak amacıyla ailesine ve yakınlarına haber vermeden Türkiye’ye geldi.

Mehter takımı eşliğinde sürpriz doğum günü kutlaması

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşayan Osman Konak için 65’inci yaş gününde yurt dışından gelen kızı tarafından mehter takımlı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Uzun yıllardır İsviçre’de yaşayan İsmihan İpek Konak, babasının yeni yaşını kutlamak amacıyla ailesine ve yakınlarına haber vermeden Türkiye’ye geldi. Öğle saatlerinde “Denizli Fetih 1453 Mehteran Takımı” ile birlikte Atatürk Anıtı önüne gelen Konak, kutlama hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesinin anıtın önüne gelmesini sağladı.
Ortaca Belediyesi’ne çağırıldıklarını düşünen Osman ve Hatice Konak çifti, mehter takımının olduğu alana girdi. Alana gelen çift üzerinde kızları ile birlikte çekilmiş fotoğraflarının olduğu “65’inci doğum günün kutlu olsun Babacığım iyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum” yazılı pankartı görünce duygu dolu anlar yaşadı.
Kendileri için hazırlanan masaya oturan Konak çifti, kızları ile birlikte mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde doğum günü pastasını kesti.
Çevredeki vatandaşlarda mehter takımını ilgiyle izledi. Alana gelen birçok vatandaş mehter takımı üyeleri ile fotoğraf çektirdi.
İsmihan İpek Konak, 2 ay süresince planladığını söylediği sürpriz doğum günü programı ile ailesini mutlu etmeyi amaçladığını dile getirdi.
Babasını nasıl mutlu edebileceğini düşünürken, mehter takımı eşliğinde sürpriz yapmayı hayal ettiğini aktaran Konak; “Babamın 65’inci yaşını böyle kutlamak istedim. Babama yakışır şekilde, layıkıyla, şanıyla kutlamak istedim. Böyle bir kutlama yapabileceğimi düşündüm ve gerçekleştirdim.” dedi.
Sürprizin kendisini duygulandırdığını belirten Osman Konak, şunları söyledi; “Meydana geldiğimde Çanakkale Şehitlerini anmak için organizasyon yapıldığını sandım haberim yoktu, kızım sürpriz yaptı, geleceğinden haberim yoktu. Duygulandık. Mehter takımını çok severiz. Allah ondan razı olsun.”

Mehter takımı eşliğinde sürpriz doğum günü kutlaması

Mehter takımı eşliğinde sürpriz doğum günü kutlaması

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