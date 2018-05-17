Mehteran ile yürüdüler, İzmir marşı söylediler

İskenderun Vali konağının önünden başlayarak anıt alanına kadar gelen gençlik yürüyüşüne, İskenderun Kaymakam Recep Soytürk, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül ve çok sayıda vatandaşta katıldı. İki bini aşkın katılımcıyla gerçekleştirilen gençlik yürüyüşünde, öğrenciler İzmir Marşı'nı söyledi. İskenderun Kaymakamı Soytürk, gençlerle birlikte yürüyerek geldiği anıt alanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Spor Müdürü Ferit Gündel'le anıta çelenk sundu.

DHA

