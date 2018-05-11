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"Mekan Atölye" CerModern'de başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 14:05 | Son Güncelleme

CerModern'in sanat buluşması Mekan Atölye, 19 Mayıs-29 Temmuz'da gerçekleştirilecek - Sergi, resim, fotoğraf, heykel, seramik, baskı resim, video ve dijital sanat alanlarından 41 sanatçıyı bir araya getirecek

CerModern'in sanat buluşması Mekan Atölye, 19 Mayıs-29 Temmuz'da düzenlenecek.

CernModern'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek Mekan Atölye sergisi, resim, fotoğraf, heykel, seramik, baskı resim, video ve dijital sanat alanlarından 41 sanatçıyı bir araya getirecek.

Sanatı kültürel ve sosyal bir deneyim olarak vitrine taşımayı hedefleyen Mekan Atölye'nin sergisi, sanatçının günceli ifade ediş tarzını ve kurguladığı müdahale yöntemini ön plana çıkarırken, kullanılan dil ve ifade zenginliğini bir atölye projesi olarak sunmayı hedefliyor.

Mekan Atölye sergisine katılan sanatçıların isimleri şöyle:

"Serdar Acar, Mert Acar, Gül Fidan Açıkgöz, Haydar Akdağ, Tanzer Arığ, Mahmut Aydın, Burçin Başar, Sefa Çakır, Mert Çıkılmazkaya, Dicle Çiftçi, Şahin Demir, Asaf Erdemli, Burcu Erden, Burçin Erdi, Emin Mete Erdoğan, Seçil Erel, GAZ Grubu, Hale Güngör Oppenheimer, Nur Gürel, Başak Cansu Güvenkaya, Kadriye İnal, Erdal İnci, Gökçe İrten, Ali Kotan, Emre Lüle, Merve Morkoç, Milen Nae, Büşra Özdemir, Funda Özgünaydın, Nilay Sorgüven , Evren Sungur, Candaş Şişman, Eda Taşlı, Merve Üstünalp, Özge Yağcı, Azad Yeman, Kemal Yıldız, Serkan Yüksel, Hatice Yüksel, İrene Zundel, Zafer Malkoç."

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CerModern Mekan Atölye sergisi

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