"Mekandan Taşanlar" sergisi açıldı

Bu yıl "Ehl-i Hiref" temasıyla gerçekleştirilen Bienalin küratörü Serhat Kula da hamamın özelliklerine sergide ağırlıklı olarak 3 boyutlu eserlerle yer verdiklerini söyledi.

"Serginin birinci ayağının olduğu mekan bir hamam. Hamam olduğu için de büyük kubbeleri ve odacıkları var. Odaların kendi matematiksel dizaynı çok muazzam. Biz de bu mekanı eserlerle boğmak istemedik ve bu sebeple mekanların içerisine küçük dokunuşlar yapmayı, algıda farklılık oluşturmayı tercih ettik."

- Sergide 3 boyutlu eserler yer alıyor

Sergiye "Revzen Bir Parçanın Bütünü" adlı eseriyle katılan sanatçı Murat Gür ise eserini Topkapı Sarayı Harem Dairesi'nde bulunan bir revzenin pencere mozağinden esinlenerek hazırladığını dile getirdi.

Gür, eseri hazırlarken ilk önce revzenin görselini illüstrasyon çalışmasıyla büyüttüklerini, daha sonra ise küçük parçalara böldüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Benim kafamdaki tahayyül, her zaman görünen ve görünenin ardındakiydi. Bazen bakar geçeriz, hele bu iki boyutlu bir şeyse görünmez, bir süre sonra kaybolurlar. Çünkü gündelik hayatımızdaki fotoğraflar 2 boyutlu ve sürekli paylaşılıyor, ben iki boyutlu bir malzemeyi nasıl 3 boyuta taşıyarak görünürlüğü arttırabilirim, kafamdaki konu buydu. Dolayısıyla illüstre edilen dosyayı kendi içinde katmanlara ayırdım."