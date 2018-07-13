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Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler  

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 13:29 | Son Güncelleme

Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler  

İSTANBUL, (DHA) Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler Mekedonya’dan İstanbul’a 15 Temmuz şehitleri için pedal çevirdiler

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