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Mekke'de "uyuz" vakaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Mekke bölgesinde 600'ü aşkın "uyuz" vakası tespit edildi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme emirliği bölgesinde 600'ü aşkın "uyuz" vakasının tespit edildiği bildirildi.

Mekke İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batı kesiminde yer alan Mekke vilayetindeki bazı okullarda birkaç günden beri görülen "uyuz" hastalığına yakalananların sayısının 619'a yükseldiği belirtildi.

Söz konusu bulaşıcı hastalığın okullarda görüldüğü andan itibaren Mekke İl Sağlık Müdürlüğü'nün her türlü tedbiri almaya başladığına işaret edilen açıklamada, vakalara gerekli ilaçların temin edildiği ifade edildi.

Bölgedeki okullarda, cilt hastalığının bulaşmasının nedenleri ve hastalıktan korunmak için nelere başvurulması gerektiğine dair öğrencilerin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, hastalığın önüne geçilmesi için ilgili sağlık birimlerinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada yaptığı açıklamada ise "uyuzun" bir cilt hastalığı olduğu ve vücudun diğer organlarına etkisi olmadığına işaret edilerek, "Uyuz hastalığı ilaçları, ülkenin tüm sağlık merkezlerinden ücretsiz olarak temin edilebilmektedir." denildi.

Kaşıntılı bir deri hastalığı olan uyuza neden olan parazit, kişiler arasındaki temas ve aynı eşyaların kullanılmasıyla bulaşabiliyor. Uyuzu engellemenin en iyi yolunun ise hijyen olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mekke Suudi Arabistan uyuz" vakası

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