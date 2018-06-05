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Meksika ABD'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 23:13 | Son Güncelleme

Meksika ABD'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiriyor

MEKSİKO (AA) - Meksika, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yüzde 15 ila 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Meksika'nın Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, ABD'den ithal edilen peynir, domuz eti, elma, patates ve demir ürünlerine yüzde 15 ila 25 gümrük vergisi uygulanacak.

Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo basına yaptığı açıklamada, ülkenin gümrük vergisi kararının Dünya Ticaret Örgütü ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) kurallarına uygun olduğunu söyledi.

ABD yönetimi ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerini 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya da uygulayacağını açıklamıştı.

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ABD gümrük vergisi İthal ürün Meksika

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