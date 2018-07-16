Meksika Devlet Başkanı kendi maaşını düşürüyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'da devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devraldığında selefinin aldığı maaşın yarısından azını kazanmayı planladığını belirtti.
Obrador, basına yaptığı açıklamada, ayda 108 bin peso (5 bin 707 dolar) maaş alacağını ve hiçbir hükümet yetkilisinin, 6 yıllık görev süreci boyunca devlet başkanından fazla kazanamayacağını ifade etti.
Üst düzey hükümet yetkilileri için vergi mükellefi tarafından finanse edilen şoförler, korumalar ve özel sağlık sigortası gibi ek ödemelerin kesileceği sözünü yineleyen Obrador, "İsteğimiz bütçenin herkese ulaşması." dedi.
Mevcut Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun ayda 270 bin peso kazandığı sanılıyor.
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