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Meksika ile ABD arasındaki ticari köprüde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:23 | Son Güncelleme

Meksika ile ABD arasındaki ticari köprüde protesto

CIUDAD VICTORIA (AA) - Meksika'nın Nuevo Laredo kentinde çok sayıda kişinin ortadan kaybolmasını protesto eden 200'den fazla gösterici, Meksika ile ABD'nin Teksas eyaleti arasındaki ana ticari köprüyü trafiğe kapattı.

Göstericiler, Meksika'nın Tamaulipas eyaleti ile ABD'nin Teksas eyaletinin Laredo şehri arasında yük kamyonları tarafından kullanılan köprüdeki trafiği dün sabah erken saatlerden akşam geç vakte kadar engelledi.

Nuevo Laredo şehrinde çok sayıda kişinin ortadan kaybolmasını protesto eden 200'den fazla gösterici, savcılığa kayıp kişilerle ilgili yapılan şikayetlerin yetkililer tarafından yeterince dikkate alınmadığını savundu.

Kaybolan bir yakını hakkında şikayette bulunan Estela Gonzalez, "Adalet istiyoruz. Ölü ya da diri. Her ne şekilde olursa olsun onlara ne olduğunu bilmek istiyoruz." diye konuştu.

Nuevo Laredo Belediye Başkan Vekili Rafael Pedraza Dominguez, köprüye giderek protestocuları eylemlerine son vermeleri için ikna etmeye çalıştı.

Nuevo Laredo, rakip uyuşturucu çeteleri için kaçakçılık koridoru olarak kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nuevo Laredo Teksas

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