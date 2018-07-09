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Meksika ile Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşmasının 90. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 21:04 | Son Güncelleme

Başkentte "Görünürün Ötesinde" heykel sergisi açıldı

Meksika ile Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşmasının 90. yıl dönümü dolayısıyla başkentte "Beyond the Appearant - (Görünürün Ötesinde)" heykel sergisi açıldı.

Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Meksikalı sanatçı İrene Zundel'in en yeni çalışmalarının yer aldığı 12 heykelden oluşan sergi, Ankara CerModern Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı Alejandra Martinez, serginin Meksika ile Türkiye’nin arasındaki 90 yıllık güçlü iş birliğini kutladığını söyledi.

Martinez, taraflar arasındaki dostluğun iki ülkenin 2013'te stratejik ortaklar haline gelmesiyle büyüyerek geliştiğini kaydetti.

Heykel sanatçısı Zundel de serginin açılmasında emeği geçen Meksikalı ve Türk yetkililere teşekkür etti.

Serginin kendisi için gurur kaynağı olduğunun altını çizen Zundel, "30 sene önce pek çok farklı malzemeyle çalışmaya başladığımda, şu an buradaki parçalar gibi işler çıkaracağımı hayal edemezdim. Sanat hayatımdaki pek çok durumu çözmede araç oldu." dedi.

Sergi, 12 Ağustos'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Görünürün Ötesinde" Meksika sergi Türkiye

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