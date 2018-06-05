Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenci için yeniden soruşturma açılmasına karar verildi.

Federal mahkeme, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Hakikat ve Adalet için Araştırma Komisyonunun, öğrencileri temsil eden avukatlar, Ulusal İnsan Hakları Komisyonu üyeleri ve federal savcılardan oluşacağı kaydedildi.

Mahkeme, söz konusu kararı, şüphelilerin itirafta bulunması için işkence gördüğü iddiaları nedeniyle aldı.

Federal Başsavcılık Bürosu ise mahkemenin kararına tepki göstererek işkence iddialarının zaten soruşturulduğunu ifade etti.

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- İşkence iddiaları

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.