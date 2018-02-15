HABER

Meksika'da 27 milyon afyon bitkisi imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 20:39 | Son Güncelleme

Meksika'da 27 milyon afyon bitkisi imha edildi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da güvenlik güçlerinin, Guerrero eyaletinde 4,8 kilometrekarelik alana ekilmiş 27 milyon afyon bitkisini yok ettiği bildirildi.

Federal polis yetkilileri, ülkenin güney batısındaki eyaletin Pasifik kıyılarındaki dağ kasabası Leonardo Bravo yakınında afyon ekimini yapıldığı tespit edilen 47 tarladaki ürünün imha edildiğini açıkladı.

Havadan helikopterle tespit edilen ekim alanlarında yaklaşık 27 milyon kök afyon bitkisinin bulunduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Afyon bitkisi eroin yapımında kullanılıyor. Meksika'da üretilen eroinin büyük bölümü kaçak yollarla ABD'ye sokuluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD afyon eroin Guerrero eyaleti Meksika

En Çok Okunan Haberler

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

AA son dakika olarak duyurdu! Afrin'de yakalanan teröristten şok itiraf

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Canikli'den son dakika YPG açıklaması

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu hastaneye yattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı kabul etti

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Gaziosmanpaşa’da çocuklar park polislerine emanet

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Çocuklar veremle savaşı çizdi

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

Vatandaş için 'Açık Kapı Milletin Kapısı' bürosu, Valilik'te açıldı

Marmaris’te beklenen kuvvetli yağış doluyla geldi

Marmaris’te beklenen kuvvetli yağış doluyla geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.