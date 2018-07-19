Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletinin kuzeybatısındaki Pinotepa Nacional kenti olduğunu açıkladı.

Yerin 55 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı sonrasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Deprem sırasında bazı kişilerin kaçarak binalardan dışarı çıktığı kaydedildi.

Meksika'da 19 Eylül 2017'de yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi hayatını kaybetmişti.

