Meksika'da 7 bin yıllık iskelet bulundu

Meksika'da Maya uygarlığına ait 7 bin yıllık iskelet bulundu.

Sky News'da yer alan habere göre, arkeologlar, Tabasco eyaletinde yer alan Tacotalpa'daki Puyil mağarasında yapılan kazılar sırasında Maya uygarlığına ait 7 bin yıllık bir iskelet ve 4 bin yıllık iki iskelet bulunduğunu belirtti.

Arkeolog Alberto Martos, Maya döneminde mağaraların törenler için kullanıldığını ifade etti.

Puyil mağarasında bulunan iskeletlerin başkent Meksiko'da sergilendiği belirtildi.

Kolomb öncesi uygarlıkların en önemlilerinden biri kabul edilen Maya uygarlığı, Meksika'nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala'ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüştü. MÖ 400'lü yıllarda büyüyüp gelişmeye başlayan ve MÖ 600'de yükselişe geçen uygarlık, MS 250-900 yıllarında altın çağını yaşamış ve İspanyol işgaliyle sona ermişti. Maya kentlerinde yapılan araştırmalar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda çok ileri düzeye ulaştığını gösteriyor.

