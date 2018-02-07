HABER

Meksika'da akaryakıt hırsızlığı attı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

Devlete ait petrol boru hattında geçen yıl 10 binden fazla kaçak vana bulundu

MEXICO CITY (AA) - Meksika'da devlete ait petrol boru hattındaki hırsızlık olaylarında geçen yıl ciddi artış gözlendiği bildirildi.

Devlete ait petrol şirketi Pemex'nin raporuna göre, geçen yıl şirkete ait petrol boru hattında hırsızlara ait 10 bin 363 kaçak vana tespit edildi.

Akaryakıt hırsızlarına ait vana sayısının 2016'da 6 bin 873 olduğu hatırlatılan raporda, geçen yıl yaşanan akaryakıt hırsızlığında 2016'ya oranla ciddi artış olduğu belirtildi.

Raporda, 10 binden fazla kaçak vana kapatılsa da petrol hattında çok sayıda gizli vananın mevcut olduğu ve akaryakıt hırsızlığının devam ettiği ortaya kondu.

Akaryakıt hırsızlığının her yıl artarak devam ettiği Meksika'da, petrol boru hattında her gün 28 kaçak vana tespit ediliyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika petrol hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Mutlu Kaya'dan kötü haber!

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Servis hostesinin ağlatan unutkanlığı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Canlı yayında çılgına döndü! 'Sen çiftleşmiş bir hayvansın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Bölge idare mahkemesinden kan bağışı

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Vali Çiftçi, vatandaşların dertlerini dinledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Başkan Albayrak Tekirdağ’daki projeleri yerinde inceledi

Yenişehir’e spor salonu

Yenişehir’e spor salonu

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.