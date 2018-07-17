Meksika'da arazi anlaşmazlığı: 13 ölü

MEXİCO CITY (AA) - Meksika'nın güneyinde iki grup arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Oaxaca eyaletindeki Santa Maria ile San Lucas bölgelerinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada, 13 kişi öldü.

Olaylarda bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Kavganın, Santa Maria'da yaşayan grubun, ekim yapmak için iki bölge arasındaki tartışmalı alana gitmesi üzerine başladığı iddia ediliyor. Çatışmaların büyümemesi için bölgeye polis sevk edildi.

Bölgedeki gruplar, 1970'li yıllardan bu yana tarım arazileri konusunda hak sahibi olduklarını ileri sürüyor.

