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Meksika'da askerlere pusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 18:40 | Son Güncelleme

3 asker hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde askerlere kurulan pusuda 3 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Guerrero eyaletinin Coyuca de Catalan ilçesinde askerlere yönelik saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı ifade edildi.

Yetkililer, ilçe yakınlarında Coyuca de Catalan belediye başkanının cesedinin de bulunduğunu, iki olay arasında bağlantı olup olmadığının henüz bilinmediğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396 kişi, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da ise 247 cinayet işlendi.

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asker Guerrero Meksika pusu

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