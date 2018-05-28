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Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın orta kesimindeki Guanajuato eyaletinde bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu.

Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, Salamanca kentinde suç örgütü üyesi oldukları sanılan 7 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bazıları parçalanmış cesetlerin yanında rakip suç örgütüne ait not bulunduğu kaydedildi.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, ülkede bu yılın ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Guanajuato Meksika

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