Meksika'da belediye meclisi adayına silahlı saldırı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da 1 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesi silahlı saldırıya uğrayan San Marcos kasabası belediye meclisi adayı Rodrigo Salado hayatını kaybetti.
Kurumsal Devrimci Partiden (PRI) yapılan açıklamada, Guerrero eyaletine bağlı San Marcos belediye seçimlerinde yarışan Salado'nun öldürüldüğü belirtildi.
Parti, adaylarının ölümüyle ilgi soruşturma yapılmasını talep ederken, faillerin cezalandırılmasını istedi.
Eyalet savcılığından yapılan açıklamada da Salado'nun, bir grup silahlı kişi tarafından açılan ateş sonucu aracında yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Meksika'daki 2018 Siyasi Şiddet Raporu'na göre, seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana tüm ülkede 177 siyasetçi saldırıya uğrarken, Rodrigo Soldado ile birlikte öldürülenlerin sayısı 103 oldu.
1 Temmuz'da Meksikalılar sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevkinin seçimini yapacak.
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