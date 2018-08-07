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Meksika'da bir evde bulunan cesetlerde uyuşturucu çetesi bağlantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

Meksika'da bir evde bulunan cesetlerde uyuşturucu çetesi bağlantısı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da hafta sonu bir evde bulunan cesetlerle ilgili yürütülen soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı.

Ciudad Juarez polisi, 3'ü kadın 11 kişinin bir evde infaz edilmiş halde bulunmasıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanların uyuşturucu ticaretiyle de suçlandığı belirtildi.

Olayın ardından ABD sınırındaki Ciudad Juarez kentine 100 kadar ulusal güvenlik ajanının konuşlandırıldığı kaydedildi.

Meksika'da geçen yıl 31 binden fazla kişinin cinayet kurbanı olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Meksika uyuşturucu ticareti

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