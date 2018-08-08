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Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü

Meksika'nın orta kesiminde yer alan Guanajuato eyaletinde bir gazetecinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Latin Amerika medyasında yer alan habere göre, yetkililer yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan 45 yaşındaki Rodolfo Garcia Gonzalez'in, Valle de Santiago kentinde motosikletle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edilerek öldürüldüğünü kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'nın sınır eyaleti Tamaulipas'ta mayıs sonunda ulusal Excelsior gazetesi için çalışan Hector Gonzalez Antonio öldürülmüştü.

Ülkede 5,5 yılda 30'dan fazla gazeteci öldürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet gazeteci Meksika

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