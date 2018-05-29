Meksika'da buhar kulübesinde 8 saat kalan 2 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da "temescal" olarak bilinen geleneksel buhar kulübesinde sekiz saat kalan 2 kadın hayatını kaybetti.

Aguascalientes eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, buhar kulübesinde sekiz saat geçiren 2 kadının sıvı kaybı ve karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdiği bildirildi.

Buhar kulübesine giren 4 kadından birinin 3 saat sonra kendisini iyi hissetmeyerek dışarı çıktığı, içeride kalan üç kadından birinin 8 saat sonra kurtarıldığı, diğer ikisinin ise tüm çabalara karşın öldüğü ifade edildi.

Taştan kulübeye benzeyen "temescal"ler Meksika ve Orta Amerika'da ruhsal ve fiziksel iyileşme amacıyla kullanılıyor.

