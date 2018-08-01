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Meksika'da çatışma: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:39 | Son Güncelleme

Meksika'da çatışma: 5 ölü

MEXİCO CITY (AA) - Meksika'da benzin çalan hırsızlarla polis arasında çıkan çatışmada 5 kişi hayatını kaybetti.

Chihuahua eyaletinde, benzin dolu tankerleri taşıyan 4 tırı çalan hırsızlarla polis arasında çatışma çıktı.

Çatışmada biri polis 5 kişi öldü.

Polisin hırsızları durdurmak için tankerlere ateş etmesi sonucu, tırlardan birinde yangın çıktığı belirtildi.

Ülkede, devlete ait petrol borularında yapılan hırsızlık olaylıkları sıkça yaşanıyor. Raporlara göre, petrol borularına hırsızlar tarafından takılmış, günde ortalama 60 yasa dışı musluk yakalanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsız Meksika benzin

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