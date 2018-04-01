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Meksika'da cezaevindeki ayaklanmada 7 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Meksika'da cezaevindeki ayaklanmada 7 polis öldü

Meksika'da cezaevindeki mahkumların çıkardığı ayaklanmayı bastırmak için düzenlenen operasyonda 7 polis hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Veracruz kentindeki La Toma Cezaevi'nde Cumartesi akşam saatlerinde çıkan ayaklanmayı bastırmak için polisin operasyon düzenlediği duyuruldu.

Polislerin cezaevinden içeriye girdikleri sırada ayaklanmayı çıkaran bir grup mahkumun yastıkları ateşe verdiği ve marangozhanedeki aletlerle saldırdıkları bildirildi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 polisin öldüğü, en az 10 mahkumun yaralandığı kaydedildi.

Polislerin dumandan zehirlenerek öldükleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaklaşık bin 300 mahkumun bulunduğu La Toma Cezaevi'nde cezaevi müdürü ve başgardiyanın görevlerinden alınması için Cumartesi akşam saatlerinde başlatılan ayaklanma, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sabah saatlerinde bastırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ayaklanma Hapishane Meksika

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