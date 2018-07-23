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Meksika'da cinayet oranları yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:19 | Son Güncelleme

Meksika'da cinayet oranları yükseldi

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bu yılın ilk yarısında cinayet oranlarında yüzde yaklaşık 16 artış görüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında, ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının, 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtildi.

Söz konusu verinin, Meksika'nın uyuşturucu savaşının zirve yılı olan 2011 de dahil olmak üzere, karşılaştırılabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en yüksek cinayet rakamları olduğu vurgulandı.

2018'in ilk altı ayında, Baja California eyaletindeki cinayet sayısının, geçen seneki aynı döneme oranla yüzde 44 artışla bin 463'e çıktığı bildirildi.

Ülkenin en tehlikeli eyaletlerinden, Jalisco uyuşturucu kartelinin de etkili olduğu Colima'da, 100 bin kişide yaklaşık 80 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedildi.

- Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyor

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı kurumunun 2017 yılı raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'inin yer aldığı Meksika'da, bu yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitmişti.

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