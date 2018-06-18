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Meksika'da eski savcıya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:56 | Son Güncelleme

Meksika'da eski savcıya gözaltı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da polis, ondan fazla kişinin ortadan kaybolduğu olaylarla ilgili eski bir eyalet savcısını gözaltına aldı.

Veracruz eyaletinin, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle cezaevinde bulunan eski valisi Javier Duarte döneminde görev yapan üst düzey kolluk görevlilerini hedef alan bir dizi gözaltının ardından polis, eski eyalet savcısı Luis Angel Bravo'yu da gözaltına aldı.

Veracruz Valisi Miguel Angel Yunes, Bravo'nun, 2016 yılında bulunan 13 cesetle ilgili soruşturmada, delillerin örtbas edilmesine ve saklanmasına yardımcı olduğunu söyleyerek, bu durumu "bir terör hikayesi" şeklinde nitelendirdi.

Yunes şubat ayında, aralarında eski polis memurlarının da bulunduğu 19 emniyet görevlisinin, yaklaşık 15 masum kişiyi kaçırmak ve öldürmekten gözaltına alındığını bildirmişti.

Duarte zamanında atanan Bravo, 30 Ocak 2015'ten, 30 Aralık 2016'ya kadar görev yapmıştı.

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Luis Angel Bravo

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