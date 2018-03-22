Meksika'da gazeteci cinayeti

MEKSIKO CITY (AA) - Meksika'da yerel bir internet haber sitesi sahibi gazetecinin öldürüldüğü bildirildi.
Polisten yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde 48 yaşındaki Leobardo Vazquez adlı gazeteci silahla vurularak öldürüldü.
Cinayetin arkasında kim veya kimlerin olduğunun henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.
Vazquez'in, sahibi olduğu yerel internet haber sitesinde, uyuşturucu çetelerinin etkili olduğu eyaletteki suç haberlerini yayımladığı ifade edildi.
Geçen yıl 10 gazetecinin öldürüldüğü Meksika'da, Vazquez bu yıl cinayete kurban giden ikinci gazeteci oldu.
Bu yılın ocak ayında Tamaulipas eyaletinde 77 yaşındaki Carlos Dominguez Rodriguez adlı gazeteci öldürülmüştü.
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