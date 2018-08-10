Meksika'da gizli 2 mezarda 20 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, son bir haftada gizli 2 mezarda 20 cesetin bulunduğu bildirildi.
Jalisco Eyaleti Başsavcısı Raul Sanchez Jimenez, yaptığı basın toplantısında, geçen hafta Guadalajara kentinde ortaya çıkarılan bir gizli mezarda 10 cesedin (9 erkek, 1 kadın), salı günü de Tlajomulco kentindeki bir evin bahçesindeki gizli mezarda 10 cesedin bulunduğunu duyurdu.
İlk belirlemelere göre gizli mezarlardaki cesetlerin bölgedeki uyuşturucu çetelerinin üyelerine ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Sanchez, bulunan cesetlerle ilgili 2 soruşturmanın yürütüleceğini söyledi.
Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.
Bölgede temmuz ayından bu yana gizli mezarlarda 40'tan fazla ceset bulundu.
TSK'da FETÖ operasyonu!
Sabahattin Ali'nin Atatürk'e mektubu ortaya çıktı: Atatürk’ten affını istiyor ama...
AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi
Karadeniz adeta ikiye bölündü
Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!
Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi
Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi
Son dakika! İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandı
Samsung Galaxy Note 9 tanıtıldı! İşte Note 9'un özellikleri ve fiyatı!
Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı
Transparanda sınır tanımadı!
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum