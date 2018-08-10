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Meksika'da gizli 2 mezarda 20 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:13 | Son Güncelleme

Meksika'da gizli 2 mezarda 20 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, son bir haftada gizli 2 mezarda 20 cesetin bulunduğu bildirildi.

Jalisco Eyaleti Başsavcısı Raul Sanchez Jimenez, yaptığı basın toplantısında, geçen hafta Guadalajara kentinde ortaya çıkarılan bir gizli mezarda 10 cesedin (9 erkek, 1 kadın), salı günü de Tlajomulco kentindeki bir evin bahçesindeki gizli mezarda 10 cesedin bulunduğunu duyurdu.

İlk belirlemelere göre gizli mezarlardaki cesetlerin bölgedeki uyuşturucu çetelerinin üyelerine ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Sanchez, bulunan cesetlerle ilgili 2 soruşturmanın yürütüleceğini söyledi.

Jalisco'da, Meksika'nın en güçlü uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen "Jalisco Yeni Nesil" isimli kartelin hakim olduğu biliniyor.

Bölgede temmuz ayından bu yana gizli mezarlarda 40'tan fazla ceset bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Meksika mezar

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