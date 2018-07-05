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Meksika'da hava fişek atölyesinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

Atölyede meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da havai fişek atölyesinde meydana gelen iki patlamada 17 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen iki patlamada aralarında itfaiye erleri ve polis memurlarının da bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
havai fişek Meksika patlama

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