Meksika'da havai fişek atölyesindeki patlamalar

MEKSİKO (AA) - Meksika'da havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.
Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti.
Patlamalarda yaralanan 40 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.
Ölenler arasında 4 itfaiye eri ve 2 polis memurunun bulunduğu ifade edildi.
Patlamalar nedeniyle kentte çok sayıda ev hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.
Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.
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