Meksika'da kamyonette 15 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da bir kamyonette, kurşunlanarak öldürülen 15 kişinin cesedi bulundu.

Michoacan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, Aquila bölgesinde yol kenarına bırakılmış kamyonetin içinde 15 ceset bulunduğu bildirildi.

Kamyonetin içindekilerin silahlı saldırıda öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, maktullerin işkence gördüğüne dair işaretler olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, cesetlerden birinin, "Tapınak Şövalyeleri" kartelinin yerel bir üyesine ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kamyonetin içindekilerin "adam kaçıran kişiler" olduğu gerekçesiyle öldürüldüğü ileri sürülen, alelacele yazılmış notlar bulunduğu kaydedildi.

Meksika'nın batısındaki zengin tarım alanlarına sahip Michoacan bölgesi, uzun zamandır Tapınak Şövalyeleri uyuşturucu karteli ve silahlı sivil gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Silahlı sivillerin çoğunlukla bölgedeki çiftçilerden ve tarım işçilerinden oluştuğu belirtiliyor.