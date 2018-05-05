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Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

Meksika'da kamyonette 9 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın güneyinde bir kamyonette 9 ceset bulundu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Guerrero eyaletinin başkenti Chilpancingo ve Tixtla kenti arasındaki otoyolda bir kamyonette 9 ceset bulunduğu bildirildi.

Meksika Ulusal Kamu Güvenlik Sistemi İdari Sekreterliğinin (SNSP) raporuna göre, 2018’in ocak ve şubat ayında 4 bin 206 kişi cinayete kurban gitti.

Yılın ilk iki ayında, suç oranının en yüksek olduğu Los Cabos'un da yer aldığı Baja California'da 396 kişi, Guerrero'da 367, Meksiko Eyaleti'nde 354, Jalisco'da ise 247 cinayet işlendi.

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ceset Guerrero Meksika

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