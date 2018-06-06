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Meksika'da maden bölgesinde yıkılan baraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Baraj sularına kapılarak kaybolanlardan bir kişinin cesedine ulaşıldı - Kayıp 6 kişi ise aranıyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.

Chihuahua eyaleti yetkilileri, Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan birisinin cesedinin çıkarıldığını ve kayıp 6 kişinin arandığını kaydetti.

Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
baraj maden Meksika

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