Meksika'da maden bölgesinde yıkılan baraj

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı.
Chihuahua eyaleti yetkilileri, Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan birisinin cesedinin çıkarıldığını ve kayıp 6 kişinin arandığını kaydetti.
Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
Şii dini lider Mukteda es Sadr fetva verdi: Sigara orucu bozmaz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!
Ünlü moda ve çanta tasarımcısı Kate Spade kendisin asarak intihar etti
Mersin'de 5 yaşındaki çocuğu duşakabinde katletti, mahkemedeki sözleri kan dondurdu!
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!
24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum