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Meksika'da maden bölgesinde yıkılan baraj

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:45 | Son Güncelleme

Kayıp 7 kişiden cesetlerine ulaşılanların sayısı 3'e yükseldi

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden cesetlerine ulaşılanların sayısı 3'e yükseldi.

Chihuahua eyaleti yetkilileri, bugün Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan 2'sinin daha cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi.

Şimdiye kadar 3 cesede ulaşılırken, halen kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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3 ölü 4 kayıp baraj yıkılması Meksika

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