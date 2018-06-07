Meksika'da maden bölgesinde yıkılan baraj

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın kuzeyinde bir maden bölgesindeki atıkların toplandığı barajın yıkılması sonucu sulara kapılarak kaybolan 7 kişiden cesetlerine ulaşılanların sayısı 3'e yükseldi.

Chihuahua eyaleti yetkilileri, bugün Rio Tinto maden bölgesindeki barajın yıkılması sonucu sulara kapılanlardan 2'sinin daha cesedine ulaşıldığı bilgisini verdi.

Şimdiye kadar 3 cesede ulaşılırken, halen kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Dün yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Barajın yıkılması sonucu yaralanan 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

