Meksika'da maden çökmesi sonucu 3 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın orta kesiminde yer alan Hidalgo eyaletinde bir mermer madeninin çökmesi sonucu en az 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Madero ilçesindeki mermer madeninde bir göçük meydana geldiğini duyurdu.
Fayad, göçükte en az 3 madencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Madende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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