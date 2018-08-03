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Meksika'da maden çökmesi sonucu 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

Meksika'da maden çökmesi sonucu 3 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın orta kesiminde yer alan Hidalgo eyaletinde bir mermer madeninin çökmesi sonucu en az 3 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hidalgo Valisi Omar Fayad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Madero ilçesindeki mermer madeninde bir göçük meydana geldiğini duyurdu.

Fayad, göçükte en az 3 madencinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Madende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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çökme maden Meksika

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